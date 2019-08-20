SPOR

Gençlerbirliği Erdem Özgenç ile yollarını ayırdı

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 20.08.2019 22:25 | Son Güncelleme

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, tecrübeli oyuncusu Erdem Özgenç ile yollarını ayırdı.

Gençlerbirliği Erdem Özgenç ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Erdem Özgenç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon devre arasında takımımıza katılan Erdem Özgenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Erdem Özgenç'e kulübümüze verdiği emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği erdem özgenç

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