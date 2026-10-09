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Gençlerbirliği'nde Bernd Storck dönemi başladı: Başkent ekibinden sürpriz hamle

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için tecrübeli Alman çalıştırıcı Bernd Storck ile anlaşmaya vardı. Kırmızı-siyahlı kulüp, 63 yaşındaki teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Gençlerbirliği'nde Bernd Storck dönemi başladı: Başkent ekibinden sürpriz hamle
Burak Kavuncu

Metin Diyadin'in istifasının ardından teknik direktör arayışlarını tamamlayan Gençlerbirliği, takımı Alman çalıştırıcı Bernd Storck'a emanet etti.

ALMAN ÇALIŞTIRICI İLE ANLAŞILDI

Gençlerbirliği nde Bernd Storck dönemi başladı: Başkent ekibinden sürpriz hamle 1

Süper Lig'de çalkantılı bir süreçten geçen ve Metin Diyadin'in istifasıyla teknik direktörsüz kalan Gençlerbirliği'nde beklenen hamle geldi. Başkent temsilcisi, takımın başına uluslararası tecrübesiyle dikkat çeken Alman teknik adam Bernd Storck'u getirdi. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, deneyimli çalıştırıcı ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Kazakistan ve Macaristan Milli Takımları'nın yanı sıra Genk, Olympiakos ve Cercle Brugge gibi önemli kulüpler bulunan 63 yaşındaki Bernd Storck, Avrupa futbolunda disiplinli yapısıyla tanınıyor. Gençlerbirliği yönetimi, takımı alt sıralardan kurtarma ve uzun vadeli bir istikrar yakalama hedefi doğrultusunda Storck terciğinde karar kıldı. Deneyimli teknik adamın kısa süre içerisinde Ankara'ya gelerek takımla birlikte ilk antrenmanına çıkması bekleniyor. Kırmızı-siyahlı taraftarlar da bu kan değişimiyle birlikte ligde yeni bir sayfa açılmasını umut ediyor.

Gençlerbirliği, Bernd Storck hamlesiyle hem ligde kalma mücadelesine taze bir kan getirmeyi hem de kulübe uluslararası bir vizyon kazandırmayı amaçlıyor. Alman teknik adamın Süper Lig'deki performansı şimdiden merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Metin Diyadin
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