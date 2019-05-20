Gençlerbirliği’nden Nobre için duygusal veda

Brezilya asıllı Türk vatandaşı Mert Nobre futbol hayatına veda etti. Kariyerinde Cruzeiro, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kayserispor ve Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giyen başarılı futbolcu profesyonel futbol kariyerini noktaladı.
Son olarak Gençlerbirliği formasını terleten başarılı futbolcuya kırmızı-siyahlılar bir veda videosu hazırladı. Video ‘Golcünün Vedası’ şeklinde yayınlanırken, Nobre son kez çıktığı antrenmanda duygularını dile getirdi.
Mert Nobre kariyerinde 8 farklı takımda forma giydi ve 502 maçta 176 gol, 51 asistlik bir performans gösterdi.
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