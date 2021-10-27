Gençlerbirliği'nde hedef kadın futbol takımını 100. yılda sahaya çıkarmak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hayata geçirdiği Kadın Futbol Programı'nın hedefini "100. yılda (2023) Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nı sahaya çıkarmak" olarak açıkladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, altyapıdaki kanıtlanmış başarının yolundan gidilerek hem Türk kadın futboluna üst düzey sporcular yetiştiren bir yapı kurmak hem de Ankara'daki kız çocuklarına güvenli bir futbol ortamı sunmak için eylül ayında harekete geçildiği hatırlatıldı.

Kadın Futbol Programı'nın ikinci adımı olarak Gençlerbirliği kadın futbol altyapısının oluşturulmasına başlandığının belirtildiği açıklamada "Yurt dışında kadın milli takımlarında teknik direktörlük yapan, Asya Futbol Konfederasyonunda antrenör eğitmeni görevinde bulunan Fatih Kale, programa danışmanlık yapıyor. Kadın Futbol Programı'nın hedefi ise 100. yılında Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nın sahada olması. Etlik Hasan Polat Tesisleri'nin, Kadın Futbol Programı için bir merkez olarak düzenlenebilmesi için gerekli yol haritası da oluşturulmaya başlandı." denildi.

Gençlerbirliği'nin, yönetim kurulunda yer alan iki kadın yönetici, kadın psikolog ve diyetisyenle futbolda kadının temsil edilmesi açısından önemli bir merkez olmayı hedeflediğinin vurgulandığı açıklamada, 2004-2005-2006 ve 2007-2008-2009 doğumlu genç kızlar, Gençlerbirliği Etlik Hasan Polat Tesisleri'nde 30 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak Kadın Futbol Okulu seçmelerine davet edildi.

