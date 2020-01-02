YURTHABER
  4. Gençlerbirliği’nde telafi hesapları

Gençlerbirliği’nde telafi hesapları

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.01.2020 11:41 | Son Güncelleme

Türkiye Kadınlar 2.

Gençlerbirliği’nde telafi hesapları

Türkiye Kadınlar 2. Futbol Ligi’nde zirve yarışı veren Kayseri Gençlerbirliği, Pazar günü kendi evinde ligin önemli takımlarından Aksaray Hasandağıspor’u konuk edecek.
Lig’de geçtiğimiz hafta deplasmanda lig lideri Samsun İlkadım Yabancılar Pazarı’na iyi oynadığı maçta şanssız şekilde mağlup olan Kayseri Gençlerbirliği, bu hafta kendi evinde oynayacağı rakibini yenerek kaybettiği puanları telafi etmek istiyor. Bu maçın hazırlıklarını tam kadro olarak aralıksız şekilde sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda eksik oyuncu bulunmuyor. Antrenör Osman Bahadır Kökoğlu, geçen hafta şanssız bir yenilgi aldıklarını dile getirerek, ’’Samsun deplasmanında iyi oynamamıza rağmen mağlup olduk. Ama şampiyonluk iddiamızı son haftaya kadar sürdürmekte kararlıyız’’ dedi. Kayseri Gençlerbirliği-Hasandağı maçı Pazar günü Argıncık 2 Nolu Saha’da 12.00’da başlayacak.

Gençlerbirliği’nde telafi hesapları

PARTNER Yılbaşı gecesi tecavüz! Yılbaşı gecesi tecavüz!
Bellona Kayseri Basketbol’un Amerikalı transferi sağlık kontrolünden geçtiBellona Kayseri Basketbol’un Amerikalı transferi sağlık kontrolünden geçti
“2020 yatırım yılı olacak"“2020 yatırım yılı olacak"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı

Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti

Manisalılar yeni yılın ilk günü Spil’e akın etti

Kayseri Namaz Vakitleri 2 Ocak Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:49
Öğle
12:47
İkindi
15:13
Akşam
17:34
Yatsı
18:57

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Perşembe

Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Derya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nane Limon Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alara Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Gonca Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor yeni teknik direktörü Robert Prosinecki: "Kayserispor’u bu durumdan kurtaracağız"

Kayserispor yeni teknik direktörü Robert Prosinecki: "Kayserispor’u bu durumdan kurtaracağız"

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Yoldan geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Yoldan geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Kocasinan Ülküspor’da İbrahim Sungur dönemi

Kocasinan Ülküspor’da İbrahim Sungur dönemi

Kayseri ’engelsiz Şehir’ Olma Yolunda İlerliyor

Kayseri ’engelsiz Şehir’ Olma Yolunda İlerliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.