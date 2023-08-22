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Gençlerin üniversite hayalleri Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçek oldu

22.08.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile 10 ilçede 11 YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) eğitimi ve öğretimi destekleme kurs merkezi açarak öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatını destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor.

Gençlerin üniversite hayalleri Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçek oldu

17 Haziran’da gerçekleşen ve yaklaşık 3 milyon öğrencinin katıldığı YKS’de, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinde öğrenim gören 4 bin 800 öğrenci de ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 bin 800 üniversite öğrencisi adayı arasından bin 659’u üniversitelere yerleşerek hayallerine kavuştu. Öğrencilerden 49’u tıp fakültesi, 155’i mühendislik ve mimarlık, 152’si öğretmenlik, 20’si diş hekimliği, 28’i ise hukuk bölümlerine yerleşti.

“EĞİTİM HİZMETLERİ AİLESİ OLARAK HER SENE BAŞARILARIMIZI ARTIRMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından kurs merkezlerinde her sene başarıların artarak devam ettiğini belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, “Heyecanla beklediğimiz YKS sonuçlandı. Lise Giriş Sınavında (LGS) göstermiş olduğumuz başarımızı YKS’de de yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 4 bin 800 öğrenci ile bu seneki sınavlara hazırlandıklarını söyleyen Karakuş, “Geçen sene bin 244 öğrencimizi üniversiteli yapmıştık. Eğitim hizmetleri ailesi olarak tüm çalışanlarımızla birlikte, bu sene bu sayımızı artırıp bin 659’a çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak nihai hedeflerinin öğrenci başarılarının artırmak olduğunu ve bunun için gereken çabayı aralıksız sürdüreceklerini dile getiren Karakuş, “Hayallerini gerçekleştiren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılarının devamını diliyorum. Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak bizler de her yıl başarılarımızın üzerine ekleyerek gereken çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bizler yıl boyunca öğrencilerimizi sadece bilişsel anlamda desteklemedik. Rehberlik birimimizle özel, bireysel olarak ilgilendik. 4 bine yakın öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ettik, öğrencilerimizi çalışma ortamlarına kadar takip ettik ve bu başarıyı elde ettik” diye konuştu.

“HAYALLERİME KAVUŞMAMDA KURS MERKEZİ ARAÇ OLDU”

Çocukluk hayali olan bilgisayar mühendisliğini kazanan ve bu sene Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne yerleşen Muhammed Mirhan Şimşek, “Kurs merkezinin etkisi bende bayağı fazlaydı. Hocalarımız, imkanlarımız, rehberlik hizmetlerimizin bana çok yardımı oldu. Bu sene benim ikinci senem. Hocalarımız beni mental anlamda hep desteklediler ve motivasyonumu yükselttiler. Bir ihtiyacımız olduğunda hocalarımızla rahatlıkla görüşebiliyorduk” şeklinde konuştu. Şimşek, kurs merkezinin kaynak kitap ve soru bankasını ücretsiz vermesinin yanı sıra her hafta pazartesi günü deneme sınavına girdiklerini ve bu sayede bilgilerini ölçmeye de merkezin çok yardımcı olduğunu ifade etti. Hayallerine kavuşan Şimşek, “Bilgisayar mühendisliğini çocukluğumdan beri istiyordum. Gerçekten hayalim diyebilirim. Burası da hayallerime kavuşmam için bir araç oldu” ifadelerini kullandı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde hukuk bölümü kazanan Sedanur Keskin, “Liseden beri okuduğum okul çok fazla hukuk öğrencisi mezun ediyordu. Ben de oradan ilham aldım ve bu bölümü okumayı çok istiyordum. Ailem de bunu istiyordu, her zaman bu konuda arkamda durdular” dedi.


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