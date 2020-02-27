Gençlik Merkezinden kan bağışı kampanyası

Adana Gençlik Merkezi ve Adana Kızılay Şube Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen kan bağışı kampanyasında 91 ünite kan, 25 ünite kök hücre bağışı yapıldı.

Adana Gençlik Merkezi ve Adana Kızılay Şube Başkanlığı iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun, "Bir Damla Kan Üç Hayat Kurtarır” sloganı ile başlattıkları kampanyada gördükleri yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tosun, “Biz Türk toplumu olarak kimin neye ihtiyacı varsa onu sağlamak için üzerimize düşeni yaparız. Yani deyim yerindeyse yardımseverlik kanımızda var. Toplum olarak birbirinin derdiyle dertlenebilen, bağları kuvvetli bir milletiz. Bunu bu gün düzenlediğimiz kampanyada bir kez daha gördük. Başta bu organizasyonda emeği olan personellerimize, bağışta bulunan vatandaşlarımıza ve Kızılay yetkililerine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, düzenlenen kampanya nedeniyle Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun’a plaket vererek teşekkür etti. Saygılı, “Bir duyarlılık oluşturan, ihtiyacı olan insanlara faydalı olmak adına böyle güzel bir çalışmaya imza atan, başta Gençlik Merkezi Müdürümüz olmak üzere, tüm emeği geçen personellere ve özellikle kan ve kök hücre bağışında bulunan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Umut ediyoruz ki bu duyarlılık hem şehrimizde hem de ülke genelinde devam eder. Bu kanlar ihtiyacı olan insanlara şifa olacak inşallah” diye konuştu.

