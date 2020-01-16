Gençlik Merkezi’ni ETSO inşa edecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), ‘Beş Yıldızlı Akredite Oda’ sertifikasına sahip Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), üyelerine mekânsal anlamda daha iyi şartlarda hizmet sunabilmek adına, hizmet binasındaki fiziki şartları iyileştirme çalışmalarında çok önemli bir adım daha attı.

Muratpaşa Mahallesi, Ömer Nasuhi Bilmen Caddesi Havuzbaşı mevkiinde bulunan ETSO hizmet binasının, mülkiyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait olan 3. ve 4. katlarını uhdesine almak için yaklaşık 2 yıldan bu yana çaba gösteren ETSO yönetimi, yapılan görüşmeler neticesinde bir protokol imzaladı. Protokole göre; halihazırda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezi olarak kullanılan her iki katın ETSO’ya devredilmesi karşılığında, projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan Gençlik Merkezi binasını ETSO inşa edecek.

GENÇLİK MERKEZİ’NİN İHALESİ YAPILDI

Nisan ayında inşaatına başlanması planlanan Gençlik Merkezi binasının ihalesi, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın başkanlığında oluşturulan bir komisyon tarafından yapıldı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat, Meclis Üyeleri Gökhan Yılmaz ve Fırat Karakaya ile Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl ve ETSO Hukuk Müşaviri Av. Oğuzhan Murat Gezer’in de yer aldığı komisyon tarafından ETSO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapılan ihaleye, şartname alan 11 firmadan 8’i katıldı. Komisyon tarafından yapılan değerlendirmede en uygun teklifi veren firma ihaleyi kazandı. İhale Komisyonuna başkanlık eden Meclis Başkanı Saim Özakalın, ihalenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, katılan firmalara teşekkür etti. İhale sonucunun ETSO Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasının ardından müteahhit firmaya yer teslimi yapılacak. Şartnameye göre müteahhit firma, binayı 2020 yılı Ekim ayının sonunda tamamlayarak teslim edecek.

YÜCELİK, “ODAMIZA VE ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Oda hizmetlerinin üyelere daha iyi şartlarda sunulması amacıyla yapılan girişimlerde çok önemli mesafeler aldıklarını belirterek şunları söyledi; “Mülkiyeti Hazine’ye ait olan bu katlar, şuan Gençlik Merkezi olarak kullanılıyor. Bu katları almak için 2018 yılı Ocak ayında süreci başlattık. Bu kapsamda yapılan görüşmeler neticesinde, 3. ve 4. katlara karşılık, Hazine’nin göstereceği arazi üzerine tarafımızdan bir Gençlik Merkezi yapılması hususunda mutabakata vardık. 2018 yılı ortalarında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sürecinde, Milli Emlak’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçmesi sonucu süreç yavaşlamasına rağmen, yoğun çabalar sonucunda mesele çözüme kavuşturuldu.”

Oda Meclisi’nin onayının ardından, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile bir protokol imzaladıklarını ifade eden Başkan Yücelik, “Protokol, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da uygun görüldü. Daha sonra Gençlik Merkezi’nin projeleri, zemin etüdü gibi hususlar Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sunularak projeler taraflarca imzalandı. Biz de ihale sürecini tamamlayarak, hem Odamızın fiziki imkanlarının daha da iyileşmesi, hem de gençlerimizin istifadesine sunulacak modern bir Gençlik Merkezi’nin şehrimize kazandırılması anlamında güzel bir çalışmaya daha başlamış olacağız. İnşallah bunun neticesinde 5 katlı hizmet binamızın tamamı odamız mülkiyetinde olacak. Yapacağımız çalışmaların şehrimize, odamıza, üyelerimize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

