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Gençlik Spor Bakanlığı en büyüğünü Malatya’ya yaptırıyor

MALATYA HABERLERİ  | 30.06.2020 10:27 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Melekbaba Gençlik Merkezi’nin inşaatında sona gelindi.

Gençlik Spor Bakanlığı en büyüğünü Malatya’ya yaptırıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Melekbaba Gençlik Merkezi’nin inşaatında sona gelindi. Türkiye’nin en büyük gençlik merkezlerinden olan Melekbaba Gençlik Merkezi çevre düzenleme işinin ardından hizmete açılacak.
Modern mimarisi ve gençlerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilen içerisinde atölyeler, sinema, konferans, spor salonları, kütüphane inovasyon odaları gibi unsurlarıyla çok donanımlı olan tesis 58 dönümlük arazi içerisinde bulunuyor.
Melekbaba Gençlik Merkezi hizmete açıldıktan sonra Battalgazi, Hanımınçiftliği, Melekbaba, Taştepe, Kaynarca ve civar bölgedeki tüm gençler olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştırarak sosyal, eğitim, kültürel ve sportif yapısına çok büyük kazanımlar sağlayacak.

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