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  4. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Antalya'da kamp yapan sporcularla buluştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Antalya'da kamp yapan sporcularla buluştu:

ANTALYA HABERLERİ  | 19.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

"Antalya, kamp için uygun bir kent, spor kenti haline geldi"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da kamp yapan sporcularla bir araya geldi.

Kasapoğlu, Duacılar Gençlik Kampı'nda sohbet ettiği gençleri Ankara'ya davet etti.

Döşemealtı'ndaki bir otelde kamp yapan Kadın A Milli Halter Takımı oyuncularıyla görüşen Kasapoğlu, sporcuların taleplerini dinledi. Ardından Konyaaltı ilçesindeki bir otelde kampta olan orta ve uzun mesafe Yürüyüş Milli Takımı sporcularıyla bir araya gelen Kasapoğlu, atletlerle sohbet etti, müsabakalar için başarılar diledi.

Antalya'nın kamp için güzel bir kent olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Satranç turnuvası için Antalya'ya geldik, görüyoruz ki tüm takımlarımız burada kampta. Antalya, kamp için uygun bir kent, spor kenti haline geldi." dedi.

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Antalya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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