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Gençlik ve Spor İl Müdürü Eskici gözyaşlarıyla uğurlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne atanan Ali İhsan Kabakçı görevi, İzmir’e atanan Murat Eskici’den devraldı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne atanan Ali İhsan Kabakçı görevi, İzmir’e atanan Murat Eskici’den devraldı. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne atanan Murat Eskici, gözyaşları içinde uğurlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Murat Eskici; "Bu bir bayrak değişimi. 7 yıldır elimizden geldiğince bu ile hizmet etmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar halka hizmet hakka hizmet desturuyla gençliğimiz, sporcularımız, şehrimiz, ülkemiz, bayrağımız, bağımsızlığımız için mücadele ettik. Tabi her şeyin bir sonu var, İzmir İl Müdürü olarak görevlendirildim. Kayseri’yi de değerli büyüğüm, ağabeyim, beraber görev yaptığım meslektaşıma emanet etmenin onurunu yaşıyorum. Çok rahatım. İnanıyorum ki Kayseri’deki bayrak benim yaptıklarımdan daha ileri gidecek. Kayseri’deki gençlik, spor faaliyetleri, tesisleşme hamlesi çok daha ileriye gidecek. Çünkü tecrübeli müdürümüz burada. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.
Görevi devralan Ali İhsan Kabakçı ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kayseri gibi bir spor kentinde görev yapacak olmasından duyduğu mutluluğu ve heyecanı dile getirerek; "Spor kenti Kayseri’de olmak beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü Kayseri gerçekten bir spor kenti. Değerli müdürüm 7 yılda muhteşem işler yaptı, Türkiye’ye örnek oldu. Bu spor kentinde; ben de sporun altyapısından gelen ve 12 yıl bu teşkilatta olan birisi olarak görev yapmak beni ayrıca heyecanlandırıyor. Gerçekten Kayseri’de olmak, Kayseri’ye hizmet etmek beni ziyadesiyle memnun ediyor ve heyecanlandırıyor. İnşallah burada başta alanda, sahada, tüm yerlerde heyecanla bu görevi sürdüreceğiz. Sürdürürken de şehrimizin sportif altyapısı, gençlerimizin kapasitesi ve diğer yurt birimleri başta olmak üzere üstüne koyarak devam etmek isteriz. Zaten çok şeyler yapılmış. Önemli olan burada 7’den 70’e, gençliğimize tüm alanlarda hizmeti layıkıyla sunabilmek. Bu sunuş içerisinde gecemizi gündüzümüze katacağız. İnşallah burada destanlar yazan Murat müdürümün sonrasında yüzümüzün akıyla bu işi götürürüz" ifadelerini kullandı.
Basın açıklamalarının ardından Eskici görevi Kabakçı’ya devretti. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne atanan Murat Eskici daha sonra gözyaşlarıyla kente veda etti.

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