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Genel Başkan Uslu, Başkan Özlü’yü ziyaret etti

DÜZCE HABERLERİ  | 12.09.2020 10:20 | Son Güncelleme

Bir-Sen Genel Başkanı, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu ve Düzce Memur-Sen İl Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Düzce Belediye Başkanı Dr.

Genel Başkan Uslu, Başkan Özlü’yü ziyaret etti

Bir-Sen Genel Başkanı, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu ve Düzce Memur-Sen İl Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü makamında ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Bem-Bir-Sen Genel Başkanı, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu bir dizi ziyaretler için Düzce’ye geldi. Düzce’de Memur-Sen İl Başkanı Ömer Faruk Çelebi ile istişarelerde bulunan Uslu, daha sonra Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü makamında ziyaret etti. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunarak Düzce’de ki çalışmalar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler veren Genel Başkan Yardımcısı Uslu, Özlü’ye teşekkür etti. Özlü’de Düzce’de yaptıkları çalışmaları anlatarak nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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