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Gercüş’te av komisyonu toplandı

BATMAN HABERLERİ  | 01.02.2020 14:42 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde 2020-2021 av sezonu öncesinde komisyon toplantısı yapıldı.Toplantıda kamu kurum amirlerinin yanı sıra avcılarda hazır bulundu.

Gercüş’te av komisyonu toplandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde 2020-2021 av sezonu öncesinde komisyon toplantısı yapıldı.
Toplantıda kamu kurum amirlerinin yanı sıra avcılarda hazır bulundu. Toplantıda ilçe idari sınırları içerisinde av hayvanlarının korunması, yabani hayvanların üreme süreleri, genel ve devlet avlakları, ava kapatılan avlaklar, yaban hayatı yerleştirme sahaları, 2020-2021 av sezonu öncesi doğaya yeniden yaban hayatı yerleştirme faaliyetleri, avcıların avlanma ile ilgili dikkat etmeleri gereken hususlar, usulsüz avlanma ile ilgili yapılacak idari ve cezai işlemler konuları görüşüldü.

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12:34
İkindi
15:20
Akşam
17:44
Yatsı
19:03

Batman Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Adar Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Kalamış Eczanesi
Merkez
Şeker Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
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Kozluk
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