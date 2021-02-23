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Geri dönüşüm ihtiyaç sahibi çocukları ısıttı

23.02.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Geri dönüşüm ihtiyaç sahibi çocukları ısıttı

İzmit Belediyesi, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında topladığı tekstil atıklarına karşılık anlaşmalı olduğu geri dönüşüm firmasından teslim aldığı kışlık çocuk montlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.İzmit Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen tekstil kumbarası projesi kapsamında vatandaşlardan toplanan tekstil atıklarını geri dönüştürerek, anlaşmalı olduğu firmadan kışlık çocuk montlarını teslim aldı.

İzmit Belediyesi, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında topladığı tekstil atıklarına karşılık anlaşmalı olduğu geri dönüşüm firmasından teslim aldığı kışlık çocuk montlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
İzmit Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen tekstil kumbarası projesi kapsamında vatandaşlardan toplanan tekstil atıklarını geri dönüştürerek, anlaşmalı olduğu firmadan kışlık çocuk montlarını teslim aldı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Kardeş Eller Mağazasında sergilenen kışlık çocuk montlarını ihtiyaç sahibi İzmitli vatandaşlarla buluşturan İzmit Belediyesi, hem geri dönüşümün hem de çevreyi korumanın önemini vurgulayarak, tekstil kumbaraları sayesinde birçok aileye ulaştıklarını belirtti.
Mağazadan yararlanan vatandaş sayısını arttıracaklarını belirten İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, "Kardeş Eller Mağazamız sosyal yardıma ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımıza hizmet veren bir binadır. Öz kaynaklarımızla doldurduğumuz mağazamızı bağışlarla da destekliyoruz. Şu anda 10 binin üzerinde giyim ürünü bulunmakta. Ayakkabı, kıyafet, kışlık montlardan bebek malzemelerine kadar her türlü ürün mağazamızda bulunuyor. Bugün geri dönüşüme katkı sağlayan tekstil ürünlerinin karşılığında aldığımız çocuk montlarını sergiliyoruz. Çocukların yararlanabilmesi için tüm olanaklarımızı kullanıyoruz. İstedikleri kıyafetleri, montları aldıkları ve sosyal yardımlardan yararlandıkları bir proje gerçekleştirdik. Mağazamızdan yaklaşık 500 vatandaşımız yararlanıyor. Bizler bu sayıyı önümüzdeki aylarda katlandırarak devam ettireceğiz. Bağışlarımızı ve paylaşımları çok önemsiyoruz. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyor, desteklerini bekliyoruz” dedi.
Geri dönüşümle toplanan tekstil ürünleri karşılığında firmalardan alınan kışlık montlarının önemini vurgulayan Sosyal Hizmet Uzmanı Miray Onur, "İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden gelmiş olan kışlık çocuk montlarımızı ailelerimize dağıtmaya başladık. Hava şartları dolayısıyla çocuklarımız bu yardımlara çok fazla ihtiyaç duyuyorlar. Katkılarından dolayı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze de çok teşekkür ediyoruz. Sizler de bağışlarınızı eski-yeni demeden yapabilirsiniz, biz onları kullanılmayacak durumda olsa bile geri dönüşüme yollayarak firmalardan yeni kışlık montları alıyoruz. Aynı zamanda ailelerimizi de mutlu ediyoruz. Teşekkür ediyor, bağışlarınızı bekliyoruz” diye konuştu.

Geri dönüşüm ihtiyaç sahibi çocukları ısıttı

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