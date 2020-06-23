YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Geri dönüşüme büyük katkı

Geri dönüşüme büyük katkı

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.06.2020 15:59 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi’nin TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu ile birlikte işbirliği yaparak çevre bilincinin oluşması ve değerlendirilebilir atıkların ekonomiye kazandırılması için düzenlediği “Öğrenciler AEEE Topluyor” kampanyası kapsamında öğrenciler 6,5 ton elektronik atık topladı.Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE) ekipler tarafından biriktirilen okullardan toplandı.

Merkezefendi Belediyesi’nin TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu ile birlikte işbirliği yaparak çevre bilincinin oluşması ve değerlendirilebilir atıkların ekonomiye kazandırılması için düzenlediği “Öğrenciler AEEE Topluyor” kampanyası kapsamında öğrenciler 6,5 ton elektronik atık topladı.
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE) ekipler tarafından biriktirilen okullardan toplandı. Yaklaşık 4 ay süren atık toplama sürecinde, belirlenen 5 okul kampanyaya katkı sağladı. Toplanan atıklar, TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu aracılığı ile elektronik geri dönüşüm tesisine sevk edildi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çevre bilincinin erken yaşta öğrenilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak çevre bilinci ve geri dönüşüme fazlasıyla önem veriyor, çalışmalarımızda hassas davranıyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir, temiz bir dünya bırakmak bizlerin bir borcu. Çevre bilinci, erken yaşta öğretilmesi ve öğrenilmesi gereken bir konu. Ömrünü tamamlamış elektronik eşyaları geri kazanarak, yeni ürünlerde kullanılmasını, böylelikle enerji tasarrufu sağlamak, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve doğal kaynakları korumayı hedefliyoruz. Kampanyamız kapsamında çocuklarımız 6,5 ton elektronik atık toplayarak geri dönüşüme ciddi anlamda katkı sağladılar. Projemize katılan, gerekli duyarlılığı gösteren okullarımıza, öğrencilerimize ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
PARTNERKorona aşklarına engel olamadı! Ünlü oyuncu nikah masasına oturduKorona aşklarına engel olamadı! Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Seyitgazi yoğun yağış ve doluya teslim oldu

Seyitgazi yoğun yağış ve doluya teslim oldu

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Adana’da kök hücre seferberliği

Adana’da kök hücre seferberliği

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Denizli Namaz Vakitleri 23 Haziran Salı

İmsak
03:47
Sabah
05:36
Öğle
13:11
İkindi
17:04
Akşam
20:36
Yatsı
22:16

Denizli Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Salı

Kekik Eczanesi
Merkezefendi
Sağlık Eczanesi
Merkezefendi
Şifa Eczanesi
Merkezefendi
Turan Eczanesi
Merkezefendi
Akkaya Eczanesi
Pamukkale
Büşra Boyacı Eczanesi
Pamukkale
Ceylan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Balkondan düşen kadın 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Balkondan düşen kadın 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

700 farklı türe ev sahipliği yapan botanik bahçe ziyarete açıldı

700 farklı türe ev sahipliği yapan botanik bahçe ziyarete açıldı

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.