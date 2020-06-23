Geri dönüşüme büyük katkı

Merkezefendi Belediyesi’nin TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu ile birlikte işbirliği yaparak çevre bilincinin oluşması ve değerlendirilebilir atıkların ekonomiye kazandırılması için düzenlediği “Öğrenciler AEEE Topluyor” kampanyası kapsamında öğrenciler 6,5 ton elektronik atık topladı.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE) ekipler tarafından biriktirilen okullardan toplandı. Yaklaşık 4 ay süren atık toplama sürecinde, belirlenen 5 okul kampanyaya katkı sağladı. Toplanan atıklar, TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluşu aracılığı ile elektronik geri dönüşüm tesisine sevk edildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çevre bilincinin erken yaşta öğrenilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak çevre bilinci ve geri dönüşüme fazlasıyla önem veriyor, çalışmalarımızda hassas davranıyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir, temiz bir dünya bırakmak bizlerin bir borcu. Çevre bilinci, erken yaşta öğretilmesi ve öğrenilmesi gereken bir konu. Ömrünü tamamlamış elektronik eşyaları geri kazanarak, yeni ürünlerde kullanılmasını, böylelikle enerji tasarrufu sağlamak, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve doğal kaynakları korumayı hedefliyoruz. Kampanyamız kapsamında çocuklarımız 6,5 ton elektronik atık toplayarak geri dönüşüme ciddi anlamda katkı sağladılar. Projemize katılan, gerekli duyarlılığı gösteren okullarımıza, öğrencilerimize ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

