Geri dönüşümle kazanacaklar

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kağıt, plastik, metal, cam, ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar gibi atıkları atık toplama alanlarına getiren vatandaşlar manyetik kartlarında biriken para ile alış veriş yapabilecek.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl tarafından hayata geçirilen ‘Biriktirdikçe Kazanalım’ proje kapsamında ilçede 7 farklı noktaya atık toplama alanı oluşturuldu. Evlerinde biriktirdikleri atıkları geri dönüşüm kutularına atan vatandaşların manyetik kartlarına kredi yüklemesi yapılacak. Bu kapsamda yürütülen projenin startı Yunus Emre Parkında oluşturulan atık toplama alanında verildi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, evlerinde biriktirdikleri atıkları atık toplama alanlarına getiren vatandaşların kartlarına puan yüklemesi yapılacağını söyledi. Vatandaşların anlaşmalı market ve kırtasiyelerde puanlarını istediği gibi kullanabileceğini belirten Başkan Karagöl, “Vatandaşlarımız topladıkları atıkları, kendi kategorilerine göre bizlere getirip, inşallah hem çevreye, doğaya daha çok katkı sağlayacaklar. Bunu yaparken de kendi ekonomilerine katkıda bulunacaklar. Bu nasıl olacak? Getirdikleri ürünlerin çarpanlarına göre bu elimizde bulunan sıfır atık kartlarına bir yüklemede bulunacağız. Bunu da istedikleri şekilde gerek su yükleyerek gerek karşılığında ödülü olarak çeyrek altındır vesaire bunları vatandaşlarımıza kazandırmış olacağız. Bu sayede daha çok atık toplayıp vatandaşlarımızın cebine de para girmesini sağlayacağız” diye konuştu.

