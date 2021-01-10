Geri kazanılabilir atıkların toplanılabilmesi için ‘Mobil Atık Getirme Merkezleri’ kuruldu

“İlk etapta 9 mahallemizde bu merkezlerimizi kurduk”

Akıllı belediyecilik ve sürdürülebilir çevre adına çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, geri dönüşüm ve çevre temizliği konusunda hassas olduklarını söyledi. Başkan Doğan, “Çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Bu kapsamda geri kazanılabilir atıkların, diğer atıklarla karışmadan kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüm sürecinin daha sağlıklı olması adına ilçemizdeki belirli noktalara ‘Mobil Atık Getirme Merkezleri’ kurduk. Karahasanlı Mahallesi’nde bu merkezimizi hemşerilerimize tanıttık. 7 ayrı atık bölmesinden oluşan bu merkezler ile daha temiz bir çevreye, daha temiz bir geleceğe sahip olacağız. İlk etapta 9 mahallemizde bu merkezlerimizi kurduk. İlerleyen süreçte de diğer mahallelerimize bu merkezlerimizi kuracağız. Geri dönüşüm, çevre temizliği konularında fazlasıyla hassasız. Daha temiz, daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha huzurlu bir Merkezefendi için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

