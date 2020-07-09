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Geriye doğru manevra yapmak isterken aracı takla atan sürücü yaralandı

AYDIN HABERLERİ  | 09.07.2020 18:35 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobili ile geri manevra yapmak isteyen sürücü mesafe ayarını yapamayınca takla attı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobili ile geri manevra yapmak isteyen sürücü mesafe ayarını yapamayınca takla attı. Mahalle sakinlerini şaşırtan kazayı sürücü hafif yaralı olarak atlattı.
Kaza saat 17.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğaçhan Ç. yönetimindeki 34 EKB 75 plakalı otomobil İniştepe Sitesi’nin yokuş kısmında geriye doğru manevra yapmak isterken bir anda kontrolden çıkıp site duvarlarına çarpmaya başladı. Kaldırıma çıkan otomobil takla atarak yokuşta metrelerce sürüklenerek durdu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 ekiplerine ve 110 ekiplerine bildirdi. Takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Boğaçhan Ç. ambulansta tedavi edildi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü "Karşıdan bir taksi geldi. Bende yol vermek için yokuştan geri geri giderken direksiyon hakimiyetini kaybettim’’ dedi. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla otoparka çektirilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kusadasi
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