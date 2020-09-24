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Germencik’te 156 işletme denetlendi

AYDIN HABERLERİ  | 24.09.2020 16:41 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 156 işyerinde denetleme yapıldı.Kovid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde tedbirler alınmaya devam ederken, korona virüs denetimleri de sıkılaştırıldı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 156 işyerinde denetleme yapıldı.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde tedbirler alınmaya devam ederken, korona virüs denetimleri de sıkılaştırıldı. Germencik Kaymakamlığı koordinesinde alınan tedbirler kapsamında korona virüs denetimleri gerçekleştirildi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 21 berber ve kuaför, 2 ticari taksi ve minibüs durağı, 5 taksi, 13 minibüs, 7 market, 53 kahvehane ve çay ocağı, 42 Lokanta, 1 spor merkezi, 1 konaklama tesisi, 1 çay bahçesi, 1 dernek lokali, 1 internet kafe, 4 kooperatif olmak üzere toplam 156 işletmede denetimler gerçekleştirildi. 6 ekip ve 18 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde işletmelere gerekli uyarılar ve bilgilendirme yapılırken, tedbirlere uymayanlar hakkında yasal işlemler gerçekleştirildi.

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