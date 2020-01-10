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  4. Gerzelilere ‘verem’ anlatıldı

Gerzelilere ‘verem’ anlatıldı

SİNOP HABERLERİ  | 10.01.2020 12:27 | Son Güncelleme

“73.

Gerzelilere ‘verem’ anlatıldı

“73. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası” kapsamında Gerze Toplum Sağlığı Merkezince Gerze Halk Eğitim Merkezinde eğitim verildi.
Dr. Alihan Bilgin tarafından verilen eğitimde tüberküloz (verem) hastalığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, erken teşhisin önemli bir etken olduğunu, tedavi edilmediği takdirde iş kaybı asıl önemli olanın da can kaybına sebebiyet verebileceği belirtildi.
Bilgin, “Her yıl ocak ayının ilk pazar gününden başlayan Verem Eğitim ve Propaganda Haftası’nın amacı verem konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa bütün kesimlerin dikkatinin çekilmesidir. Basilin kaynağı, tedavi görmemiş veya düzenli tedavi görmeyen aktif akciğer ve larinks tüberkülozu olan hastalardır. Hasta insanlardan öksürme ve hapşırma ile ortama yayılan mikrobun solunum yolu ile alınması sonucu bulaşır. Tedavi edilmeyen her hasta yılda 5-15 kişiyi enfekte eder. Balgam yayması pozitif olan ve akciğerinde kavitesi bulunan hastalar daha fazla basil saçarlar. Basil kaynağı (tüberküloz hastası) ile karşılaşma süresi, ortamın genişliği ve havalanması basilin bulaşmasında önemlidir. En çok hastanın aile bireylerine ve yakın çalışma arkadaşlarına bulaşma olur. Tedavi ile basil sayısı çok kısa sürede azalır. Hastaların çoğunda ortalama 2-3 haftada bulaştırıcılık yok olur” dedi.

Tüberküloz hastalığının belirtileri
Tüberküloz hastalığının belirtilerine değinen Dr. Alihan Bilgin, “Genel yakınmalar halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama, ateş, gece terlemesi vb. olabilir. Solunum sistemi yakınmaları öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüs-sırt-yan ağrısı, nefes darlığıdır. Larinks tüberkülozu ses kısıklığı yapabilir. Diğer organları tutan tüberküloz hastalığında ilgili organa ait bulgular olabilir. İki- üç haftadan uzun süren ve non-spesifik antibiyotik tedavisi almış olmasına rağmen klinik yanıt alınamayan öksürükte tüberküloz hastalığından şüphelenmek gerekir” diye konuştu.

Tüberküloz hastalığının tedavisi
Tüberküloz hastalığının tedavisiyle ilgili bilgiler aktaran Dr. Bilgin, “Ülkemizde tüberküloz tedavisi ücretsizdir. Tüberküloz tedavisi standarttır. Bu standart tedavi, hastanede ya da dispanserde aynı şekilde düzenlenir. Yeni tüberküloz hastalarının tedavisinde standart tedavide genellikle iki ay 4 farklı ilaçla ve dört ay 2 ayrı ilaçla olmak üzere 6 aylık tedavi uygulanmaktadır. Tedavide kullanılan bütün ilaçlar verem savaşı dispanserlerinden ücretsiz verilir. Tedavide verilen ilaçların düzenli içilmesi çok önem taşır. Çünkü hastaların bir kısmı tedaviyi terk etmekte ve toplumda basil saçmayı sürdürmektedirler. Hastanın ilaçlarını içtiğinden emin olmak için her doz ilacı bir sağlık personelinin veya başka bir görevlinin gözetiminde içirtmek en uygun yoldur. Buna doğrudan gözetimli tedavi denilir. Tedavinin dispanserde ya da hastanede başlanması gerekir. Aylık takiplerinin de dispanserde yapılması uygundur. Tedaviyi sonlandırana kadar özenle sürdürmek gerekir” ifadelerini kullandı.
Eğitime 50’den fazla ilçe sakini katılırken, bu tip eğitimlerin zaman zaman yapılacağı belirtildi.

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