Getafe - Lugano Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Getafe ve Lugano, 22 Ekim 2026 saat 19:45'te Coliseum Alfonso Pérez'de karşı karşıya geliyor.
Getafe, zorlu bir süreçten geçerken Lugano ise formda bir hasta geliyor. Her iki takım da bu maçta galibiyet için mücadele edecek.
Getafe (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 9 puanla 15. sırada.
Lugano (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 10 gol atıp 6 gol yedi. (İsviçre Süper Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 17 gol atıp 4 gol yedi.
Getafe, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet elde edebildi ve bu süreçte 3 gol atarak savunmada zayıf bir performans sergiliyor. Lugano ise son 5 deplasman maçında 4 galibiyet ile dikkat çekiyor ve 17 gol atarak etkileyici bir hücum performansı ortaya koydu.
Getafe kadrosunda Christantus Uche (Sakat - Diz Sakatlığı), Abdelkabir Abqar (Sakat - Adale Yırtığı), Juanmi (Sakat - Diz Sakatlığı), Ivan Azon (Şüpheli), Zaid Romero (Sakat - Kas Sakatlığı), Orel Mangala (Sakat - Kas Sakatlığı), Daniel Carvajal (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve İbrahima Drammeh (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Lugano kadrosunda Claudio Cassano (Sakat - Diz Sakatlığı), Gjan Ajdin (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Joel Bichsel (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Elias Pihlström (Şüpheli) yer almıyor.
Getafe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Martin Satriano.
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