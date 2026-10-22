SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Konferans Ligi

Getafe - Lugano Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Getafe, UEFA Konferans Ligi'nde Lugano ile mücadele edecek. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Getafe - Lugano Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Konferans Ligi
Getafe
Perşembe 19:45
22.10.2026
Lugano
Stadyum: Coliseum Alfonso Pérez Hakem: Atilla Karaoğlan

Getafe ve Lugano, 22 Ekim 2026 saat 19:45'te Coliseum Alfonso Pérez'de karşı karşıya geliyor.

Getafe, zorlu bir süreçten geçerken Lugano ise formda bir hasta geliyor. Her iki takım da bu maçta galibiyet için mücadele edecek.

Lig Durumu

Getafe

15. İspanya La Liga
O
9
G
2
B
3
M
4
P
9
5
Attığı Gol
11
Yediği Gol
-6
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Getafe 5 / 11

İç Saha / Deplasman Performansı

Getafe İç saha
Oynanan Maç
5
G / B / M
2 / 3 / 0
Gol
5 – 3

Getafe (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 9 puanla 15. sırada.

Lugano (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 10 gol atıp 6 gol yedi. (İsviçre Süper Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 17 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Getafe M G M B B

tüm kulvarlar

  • 19.10.2026 Getafe 1-1 Rayo Vallecano İspanya La Liga B
  • 15.10.2026 CS Universitatea Craiova 1-1 Getafe UEFA Konferans Ligi B
  • 10.10.2026 Barcelona 3-0 Getafe İspanya La Liga M
  • 20.09.2026 Getafe 1-0 Malaga İspanya La Liga G
  • 17.09.2026 Real Betis 1-0 Getafe İspanya La Liga M
Lugano

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Pully Football 0-4 Lugano İsviçre Kupası G
  • 15.10.2026 Lugano 3-2 Kızıl Yıldız UEFA Konferans Ligi G
  • 10.10.2026 Lugano 4-0 Luzern İsviçre Süper Ligi G
  • 02.10.2026 Lugano 1-3 Hellas Verona Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 20.09.2026 Lausanne 0-4 Lugano İsviçre Süper Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Getafe, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet elde edebildi ve bu süreçte 3 gol atarak savunmada zayıf bir performans sergiliyor. Lugano ise son 5 deplasman maçında 4 galibiyet ile dikkat çekiyor ve 17 gol atarak etkileyici bir hücum performansı ortaya koydu.

Eksik Oyuncular

Getafe

8 eksik
Christantus Uche Sakat Diz Sakatlığı
Abdelkabir Abqar Sakat Adale Yırtığı
Juanmi Sakat Diz Sakatlığı
Ivan Azon Şüpheli
Zaid Romero Sakat Kas Sakatlığı
Orel Mangala Sakat Kas Sakatlığı
Daniel Carvajal Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
İbrahima Drammeh Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Lugano

4 eksik
Claudio Cassano Sakat Diz Sakatlığı
Gjan Ajdin Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Joel Bichsel Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Elias Pihlström Şüpheli

Getafe kadrosunda Christantus Uche (Sakat - Diz Sakatlığı), Abdelkabir Abqar (Sakat - Adale Yırtığı), Juanmi (Sakat - Diz Sakatlığı), Ivan Azon (Şüpheli), Zaid Romero (Sakat - Kas Sakatlığı), Orel Mangala (Sakat - Kas Sakatlığı), Daniel Carvajal (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve İbrahima Drammeh (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lugano kadrosunda Claudio Cassano (Sakat - Diz Sakatlığı), Gjan Ajdin (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Joel Bichsel (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Elias Pihlström (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Martin Satriano Martin Satriano Getafe 2 Gol 1 Asist
Ivan Azon Ivan Azon Getafe 1 Gol 1 Asist
Ramon Terrats Ramon Terrats Getafe 1 Gol 0 Asist
Francho Serrano Getafe 0 Gol 1 Asist

Getafe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Martin Satriano.

Sıkça Sorulan Sorular
Getafe - Lugano maçı ne zaman?

22 Ekim 2026 tarihinde.

Getafe - Lugano maçı saat kaçta?

19:45'te.

Getafe - Lugano maçı hangi kanalda?

Bu bilgiye ulaşılamadı.

Getafe - Lugano maçında hangi oyuncular eksik?

Getafe'de Christantus Uche, Abdelkabir Abqar, Juanmi, Zaid Romero, Orel Mangala ve Daniel Carvajal eksik. Lugano'da Claudio Cassano sakat, Gjan Ajdin ve Joel Bichsel kadro dışı, Elias Pihlström ise şüpheli.

Getafe ve Lugano'nun ligde kaç puanı var?

Getafe'nin ligde 9 puanı var, Lugano'nun ise puanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Canlı anlatım

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arsenal'de Saka'nın sakatlığı teknik direktör Arteta'yı endişelendiriyorArsenal'de Saka'nın sakatlığı teknik direktör Arteta'yı endişelendiriyor
Yunanistan basketbolunda kaosYunanistan basketbolunda kaos
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Karavanda o şarkıyla kendinden geçti! Beğeni yağdı

Karavanda o şarkıyla kendinden geçti! Beğeni yağdı

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

Benzine indirim geldi: Tabela değişti!

Benzine indirim geldi: Tabela değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.