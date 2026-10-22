Getafe - Lugano Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Getafe Perşembe 19:45 Lugano

Getafe ve Lugano, 22 Ekim 2026 saat 19:45'te Coliseum Alfonso Pérez'de karşı karşıya geliyor.

Getafe, zorlu bir süreçten geçerken Lugano ise formda bir hasta geliyor. Her iki takım da bu maçta galibiyet için mücadele edecek.

Lig Durumu Getafe 15. İspanya La Liga O 9 G 2 B 3 M 4 P 9 5 Attığı Gol 11 Yediği Gol -6 Averaj Gol Durumu (Toplam) Getafe 5 / 11 İç Saha / Deplasman Performansı G Getafe İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 2 / 3 / 0 Gol 5 – 3

Getafe (UEFA Konferans Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 9 puanla 15. sırada.

Lugano (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 10 gol atıp 6 gol yedi. (İsviçre Süper Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 17 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Getafe M G M B B tüm kulvarlar Getafe 1-1 Rayo Vallecano İspanya La Liga B

CS Universitatea Craiova 1-1 Getafe UEFA Konferans Ligi B

Barcelona 3-0 Getafe İspanya La Liga M

Getafe 1-0 Malaga İspanya La Liga G

Real Betis 1-0 Getafe İspanya La Liga M Lugano tüm kulvarlar Pully Football 0-4 Lugano İsviçre Kupası G

Lugano 3-2 Kızıl Yıldız UEFA Konferans Ligi G

Lugano 4-0 Luzern İsviçre Süper Ligi G

Lugano 1-3 Hellas Verona Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Lausanne 0-4 Lugano İsviçre Süper Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Getafe, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet elde edebildi ve bu süreçte 3 gol atarak savunmada zayıf bir performans sergiliyor. Lugano ise son 5 deplasman maçında 4 galibiyet ile dikkat çekiyor ve 17 gol atarak etkileyici bir hücum performansı ortaya koydu.

Eksik Oyuncular Getafe 8 eksik Christantus Uche Abdelkabir Abqar Juanmi Ivan Azon Zaid Romero Orel Mangala Daniel Carvajal İbrahima Drammeh Lugano 4 eksik Claudio Cassano Gjan Ajdin Joel Bichsel Elias Pihlström

Getafe kadrosunda Christantus Uche (Sakat - Diz Sakatlığı), Abdelkabir Abqar (Sakat - Adale Yırtığı), Juanmi (Sakat - Diz Sakatlığı), Ivan Azon (Şüpheli), Zaid Romero (Sakat - Kas Sakatlığı), Orel Mangala (Sakat - Kas Sakatlığı), Daniel Carvajal (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve İbrahima Drammeh (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lugano kadrosunda Claudio Cassano (Sakat - Diz Sakatlığı), Gjan Ajdin (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Joel Bichsel (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Elias Pihlström (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Martin Satriano Getafe 2 Gol 1 Asist Ivan Azon Getafe 1 Gol 1 Asist Ramon Terrats Getafe 1 Gol 0 Asist Francho Serrano Getafe 0 Gol 1 Asist

Getafe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Martin Satriano.

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