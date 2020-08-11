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Gezen Sinema TIR’ı Yüreğirli çocuklarla buluşuyor

ADANA HABERLERİ  | 11.08.2020 14:27 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi’nin yoğun ilgi gören ‘Arabada Sinema Günleri etkinliğinin yanı sıra şimdi de ‘Gezen Sinema Günleri’ ile Yüreğirli çocuklar sinema keyfi yaşıyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği’nin ortak projesi olan "Gezen Sinema TIR’ı" her gün iki mahallede Yüreğirli çocuklarla buluşuyor.Misis ve Kiremithane mahalleleri ile başlayan etkinlikte hijyen ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle dikkat ediliyor.

Gezen Sinema TIR’ı Yüreğirli çocuklarla buluşuyor

Yüreğir Belediyesi’nin yoğun ilgi gören ‘Arabada Sinema Günleri etkinliğinin yanı sıra şimdi de ‘Gezen Sinema Günleri’ ile Yüreğirli çocuklar sinema keyfi yaşıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği’nin ortak projesi olan "Gezen Sinema TIR’ı" her gün iki mahallede Yüreğirli çocuklarla buluşuyor.
Misis ve Kiremithane mahalleleri ile başlayan etkinlikte hijyen ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle dikkat ediliyor. Rafadan Tayfa Dehliz Macerası filmini izlemek üzere dezenfektan ve maske kullandırılarak TIR’a alınan çocuklar belediyenin kek ve gazoz ikramları ile doyasıya sinema keyfi yaşıyor.
Gezen Sinema TIR’ı 11 Ağustos Salı günü saat 13.00’de Yunusoğlu, saat 19.00’da Doğankent, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 13.00’de Camili, saat 19.00’da Solaklı, 13 Ağustos Perşembe günü saat 13.00’de Akarcalı, saat 19.00’da Havutlu ve 14 Ağustos Cuma günü saat 13.00’de Afetevleri, saat 19.00’da ise Yenidoğan mahallelerinde olacak.
Gezen sinema etkinliği ile çocukların büyük mutluluk yaşadığını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Pandemi sürecinde hepimiz çok bunaldık. Özellikle çocuklarımız çok zor bir süreç yaşadı, yaşıyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımız ile işbirliği çerçevesinde bu zor süreçte hijyen kurallarına hassasiyetle dikkat ederek Gezen Sinema TIR’ımızı her gün iki mahallemizde Yüreğirli çocuklarımızla buluşturuyoruz. Bazı çocuklarımız hayatlarında ilk defa sinema keyfi yaşıyor. Onların yüzündeki o mutluluğu, o sevinci görmek muhteşem bir duygu.
Çocuklarımız için ne yapsak azdır.” şeklinde konuştu.

Gezen Sinema TIR’ı Yüreğirli çocuklarla buluşuyor

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Bahar Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Dilek Eczanesi
Seyhan
Hilal Eczanesi
Seyhan
Numune Şifa Eczanesi
Seyhan
Sucuzade Eczanesi
Seyhan
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