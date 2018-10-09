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Gianluigi Buffon: En zorlandığım deplasmanlardan biri Fenerbahçe'ydi

FRANSA HABERLERİ  | 09.10.2018 20:10 | Son Güncelleme

Uzun yıllar boyunca Juventus formasını giydikten sonra sezon başında PSG'ye transfer olan Gianluigi Buffon, yıllar sonra Fenerbahçe itirafında bulundu. Gianluigi Buffon, en zorlandığı deplasmanlar arasında Fenerbahçe'yi de gösterdi.

Gianluigi Buffon: En zorlandığım deplasmanlardan biri Fenerbahçe'ydi

Kariyerini Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında sürdüren Gianluigi Buffon, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta stadın atmosferinden etkilendiğini söyledi.

40 yaşındaki İtalyan kaleci, sosyal medya hesabında taraftarların sorularını cevapladı.

Deneyimli file bekçisi, kendisini en çok etkileyen maç ve statlarla ilgili soruya, "Şüphesiz Anfield Road bunlardan biri. Glasgow Rangers ve İstanbul'daki Fenerbahçe maçlarının ilk 15-20 dakikasında motive olmakta zorlandım." yanıtını verdi.

"YENİ VE İLGİ ÇEKİCİ BİR HAYAT"

Buffon, unutamadığı maçlar arasında Parma'da forma giyerken Milan'a karşı oynadığı müsabakayı hatırlarken, 2003'te Juventus - Real Madrid yarı finalini de söyleyebilirim." diye konuştu.

Juventus'tan PSG'e transfer olduktan sonra Fransa'daki yaşantısıyla ilgili gelen soruya da yanıt veren Buffon, "Yeni, ilginç ve ilgi çekici. Yurt dışında oynamak benim hayatımdaki eksik deneyimlerinden biriydi. Bunu yaptığım için mutluyum." dedi.

Buffon, Fenerbahçe'ye karşı 1998 yılında Parma'nın kalesini koruduğu dönemde forma giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gianluigi Buffon psg Fenerbahçe

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