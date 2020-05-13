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Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

İZMİR HABERLERİ  | 13.05.2020 01:45 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde, girdikleri yazlık evlerde, sabahlayan ve alışveriş yaparak yemek yeyip, içki içen 6 kişi Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

İzmir’in Çeşme ilçesinde, girdikleri yazlık evlerde, sabahlayan ve alışveriş yaparak yemek yeyip, içki içen 6 kişi Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Zanlılardan 2’si savcılıkça serbest bırakılırken, 4’ü hakkında da adli kontrol şartı ile serbest bırakılması kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, 5 Mayıs tarihinde, Çeşme ilçesinin Ilıca Mahallesi’ndeki yazlık evlere gece saatlerinde girildiği ihbarı alan Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattılar. Yazlık evlerde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli şahısların ikametlerde sabahladıkları ve alışveriş yaparak, yemek yeyip, içki içtiklerini tespit ettiler.

Zanlıların bıraktıkları izleri inceleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan market ve tekel bayilerinin kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlıları tespit ederek, İzmir’deki adreslerinde yakaladılar. Polis ekiplerince ikametlerinde yakalanan F.A. (15), F.D. (16), M.C. (17), Ö.A. (18), M.D. (18) ve M.B. (20), gözaltına alındılar. Zanlıların Çeşme’deki yazlık evlerden çaldıkları 2 televizyon ve 2 bisiklet de ele geçirildi.

Yapılan sorgularının ardından 11 Mayıs tarihinde Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen zanlılardan M.D. ve M.B. savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, M.C., F.D., F.A. ve Ö.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

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