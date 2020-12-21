Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’ndan 55 adet tablet bilgisayar bağışı

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmeleri için 55 adet tablet bilgisayar bağışında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uyumlu 55 adet tablet bilgisayar, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu’na teslim edildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çakırmelikoğlu, “Hediye ettiğimiz bu tabletlerle, uzaktan eğitim için gerekli ekipmanı bulunmayan öğrencilerimizin dezavantajlarının giderilmesine ve bu yöndeki ihtiyaçlarının karşılanmasına Türkiye Odalar Borsalar Birliğimizin öncülüğünde katkıda bulunmak istedik. Amacımız; tableti olmadığından derslerini takip edemeyen, arkadaşlarından geri kalan öğrencilerimize destek olmak. Yeni nesillerin bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlayacak, onların eğitimlerine katkıda bulunacak. Temennimiz; pandeminin bir an önce sona ermesi ve yüz yüze eğitimin en kısa sürede başlamasıdır” dedi.



