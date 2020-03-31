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Giresun Üniversitesi ilk defa uzaktan erişimli senato toplantısı gerçekleştirdi

GİRESUN HABERLERİ  | 31.03.2020 18:48 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında Giresun Üniversitesi, uzaktan erişimli video konferans sistemiyle yapılan bir senato toplantısı gerçekleştirdi.Rektör Prof.

Giresun Üniversitesi ilk defa uzaktan erişimli senato toplantısı gerçekleştirdi

Korona virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında Giresun Üniversitesi, uzaktan erişimli video konferans sistemiyle yapılan bir senato toplantısı gerçekleştirdi.
Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya diğer senato üyeleri bulundukları mekânlardan internet üzerinden video konferans sistemi kullanarak katıldılar. Toplantıda 6 Nisan 2020 günü başlayacak olan “Uzaktan Öğretim” sistemiyle ilgili konular görüşülerek karara bağlandı. Rektör Can, pandemi sebebiyle alınan önleyici tedbirlerin yürürlükte kalacağı süre boyunca tüm toplantıların uzaktan erişimli video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirileceğini söyledi.

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