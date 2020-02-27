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Giresun Üniversitesinde 6 akademisyen daha profesör oldu

GİRESUN HABERLERİ  | 27.02.2020 15:57 | Son Güncelleme

Giresun Üniversitesinde Doçent Dr.

Giresun Üniversitesinde 6 akademisyen daha profesör oldu

Giresun Üniversitesinde Doçent Dr. Olan 6 akademisyen profesör unvanı aldı.
Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can’ın “ayrım yapmayacağım adaletli davranacağım” açıklamalarının ardından doçent akademisyenler profesör oldular.
Üniversitede 6 akademisyenin daha unvan almasıyla birlikte profesör sayısı 83’ye yükseldi.
Edinilen bilgilere göre, Giresun Üniversitesinde önceki dönem yönetim kademelerinde görev yapan isimlere Profesörlük unvanı verildi. Profesör olanlar arasında halen üniversitede görevlerini sürdüren Prof. Dr. Aygün Attar döneminin Rektör yardımcısı Kültein Çavuşoğlu da var. Uzun süredir üniversitede olan ve yaptığı başarılı çalışmalarla akademik dünyada tanınan, çok sayıda makale ve kitapları olan tarihçiler Yalçın Sarıkaya, Sezai Balcı ve Ali Ata Yiğit de profesör oldu. Önceki dönemde Espiye M.Y. O müdürlüğü yapan Zafer Türkmen ve Giresun M.Y.O müdürü Emine Yalçın da bu unvanı alanlar arasında yer aldı.

Giresun Üniversitesinde 6 akademisyen daha profesör oldu

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