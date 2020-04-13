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Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

GİRESUN HABERLERİ  | 13.04.2020 17:51 | Son Güncelleme

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında 2020 yılında Giresun’a 51 milyon 367 bin TL ödenek ayrıldı.Giresun’a gelen KÖYDES ödeneğinin ilçelere nüfus ve yol ağına göre ayrıldığını açıklayan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, ayrılan kaynağın en iyi şekilde kullanılacağını söyledi.

Giresun’a KÖYDES için 51 milyon lira ödenek ayrıldı

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında 2020 yılında Giresun’a 51 milyon 367 bin TL ödenek ayrıldı.
Giresun’a gelen KÖYDES ödeneğinin ilçelere nüfus ve yol ağına göre ayrıldığını açıklayan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, ayrılan kaynağın en iyi şekilde kullanılacağını söyledi. AK Parti Milletvekili Öztürk, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 2387 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararını paylaştı. Karar kapsamında Giresun’un ilçelerinin nüfusu ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak toplamda 51 milyon 367 bin 510 Türk Lirası ödenek ayrıldı. Giresun merkez ve ilçelerinde yer alan köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesi, susuz veya suyu yetersiz köy ve bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması amacıyla uygulanmakta olan KÖYDES projesi kapsamında ilimize 51 milyon 367 bin TL ödenek gönderildi. Bu ödeneklerle köylerimizin yol standartları daha da yükseltilecek, suyu olmayan ya da yetersiz olan köylerimizin içme su ihtiyacı giderilecektir. Her zaman İlimizin , ilçelerimizin sorunların çözümü, hemşerilerimizin ihtiyacı olan hizmetlerin sağlanması için gece gündüz çalışıyoruz. Her zaman Giresunlu hemşehrilerimizin yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümetimize Bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İlçelere göre KÖYDES dağılımı
Öte yandan Giresun merkez ve ilçelere ayrılan KÖYDES ödeneğinden en fazla 6 milyon 66 bin lira ile merkez ilçe ve 5 milyon 686 bin lira ile Bulancak faydalanırken, en az ise Doğankent 862 bin lira ve 1 milyon 202 bin lira ile Eynesil ilçesi faydalanacak.
Diğer ilçelere göre ise KÖYDES dağılımı şu şekilde belirlendi:
“Alucra 2 milyon 663 lira, Çamoluk bir milyon 694 lira, Çanakçı bir milyon 346 lira, Dereli 4 milyon 873 lira, Espiye 3 milyon 825 lira Görele 4 milyon 205 bin 348 lira, Güce 1 milyon 622 bin 181 lira, Keşap 3 milyon 610 lira, Piraziz bir milyon 728 Lira, Şebinkarahisar 4 milyon 439 lira, Tirebolu 5 milyon 184 lira ve Yağlıdere 2 milyon 355 lira”

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