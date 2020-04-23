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Giresun’da 23 Nisan coşkusu

GİRESUN HABERLERİ  | 23.04.2020 22:45 | Son Güncelleme

Giresun’da Görele Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Hükümet Meydanı’nda görsel şölen düzenlendi.

Giresun’da 23 Nisan coşkusu

Giresun’da Görele Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Hükümet Meydanı’nda görsel şölen düzenlendi. Saatler 21.00’ı gösterdiğinde Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, Belediye Başkanı Tolga Erener, Hükümet Konağı’nda, tüm vatandaşlar ise evlerinin balkonlarından ve camlarından bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

Görele Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Hükümet Konağı Meydanı ışıklarla renklendirilirken, binalar da Türk bayraklarıyla donatıldı. Saatler 21.00’ı gösterdiğinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle balkonlarda bekleyen vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

Giresun’da 23 Nisan coşkusu

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Giresun Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:28
Öğle
12:30
İkindi
16:17
Akşam
19:21
Yatsı
20:50

Giresun Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Arda Eczanesi (24 Saat Nobetçi)
Merkez
Bektaşoğlu Eczanesi (24 Saat Nobetçi)
Merkez
Derya Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
Merkez
Nurdan Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
Merkez
Martı Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Tümünü Göster

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