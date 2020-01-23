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Giresun'da aydınlatma direği, şiddetli rüzgar sonucu kamyonetin üzerine devrildi

GİRESUN HABERLERİ  | 23.01.2020 17:31 | Son Güncelleme

Giresun'da aydınlatma direği, şiddetli rüzgar sonucu kamyonetin üzerine devrildi

GİRESUN (AA) - Giresun'da aydınlatma direği, şiddetli rüzgarın etkisiyle seyir halindeki kamyonetin üzerine devrildi.

Kent merkezindeki Bulancak durağı mevkisi Tabaklar geçidinde aydınlatma direği, şiddetli rüzgarın etkisiyle Salih Akın idaresindeki 28 ES 375 plakalı kamyonetin üzerine düştü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Trafik polisleri elektrik çarpması riskine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen elektrik firması ekipleri, direğini kamyonet üzerinden kaldırdı.

Öte yandan kentte, fırtına ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

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