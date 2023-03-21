Giresun'da "Deprem Şehitleri" ormanı oluşturuldu

Vali Enver Ünlü, ilçenin Kuşkayası mevkisinde, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" kapsamında organize edilen programda, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Giresun'da, depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye yardımların ulaştırılması için seferber olduklarını belirten Ünlü, "Bu zor günlerde Valiliğimiz koordinesinde büyük bir özveri ve fedakarlıkla yaraların sarılması için kaymakamlıklarımızdan belediyelerimize, odalarımızdan meslek kuruluşlarımıza, gönüllülerimizden görevlilerimize kadar yoğun bir faaliyet sürecini el birliği ile icra ettik, etmeye de devam ediyoruz." dedi.

Ünlü, "Deprem Şehitleri" ormanının kurulduğu bölgenin Giresun için çok anlamlı ve kıymetli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zira, Türkiye'nin ikinci Çanakkale'si olarak adlandırabileceğimiz Harşit savunmasının yapıldığı bu bölgede ecdadımız vatan toprağının savunulması için kanlarının son damlasına kadar birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etmiş ve bu savunma ile milletimiz kahramanlıklarla dolu tarih sahnesinde bir kez daha yerini almıştır. O gün vatanı için bir araya gelen ecdadın torunları olarak bizler de elim deprem sonrası bir araya gelerek yaralarımızı sardık ve şehitlerimizi anmak adına da buraya fidanlarımızı dikiyoruz."

Vali Ünlü, beraberindeki Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Giresun Orman Bölge Müdür Vekili İbrahim Ethem Gürsoy ve diğer ilgililer ile yapılan duanın ardından 512 fidanı toprakla buluşturdu.

