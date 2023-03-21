YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun'da "Deprem Şehitleri" ormanı oluşturuldu

Giresun'da "Deprem Şehitleri" ormanı oluşturuldu

21.03.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için "Deprem Şehitleri" ormanı oluşturuldu.

Vali Enver Ünlü, ilçenin Kuşkayası mevkisinde, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" kapsamında organize edilen programda, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Giresun'da, depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye yardımların ulaştırılması için seferber olduklarını belirten Ünlü, "Bu zor günlerde Valiliğimiz koordinesinde büyük bir özveri ve fedakarlıkla yaraların sarılması için kaymakamlıklarımızdan belediyelerimize, odalarımızdan meslek kuruluşlarımıza, gönüllülerimizden görevlilerimize kadar yoğun bir faaliyet sürecini el birliği ile icra ettik, etmeye de devam ediyoruz." dedi.

Ünlü, "Deprem Şehitleri" ormanının kurulduğu bölgenin Giresun için çok anlamlı ve kıymetli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zira, Türkiye'nin ikinci Çanakkale'si olarak adlandırabileceğimiz Harşit savunmasının yapıldığı bu bölgede ecdadımız vatan toprağının savunulması için kanlarının son damlasına kadar birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etmiş ve bu savunma ile milletimiz kahramanlıklarla dolu tarih sahnesinde bir kez daha yerini almıştır. O gün vatanı için bir araya gelen ecdadın torunları olarak bizler de elim deprem sonrası bir araya gelerek yaralarımızı sardık ve şehitlerimizi anmak adına da buraya fidanlarımızı dikiyoruz."

Vali Ünlü, beraberindeki Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Giresun Orman Bölge Müdür Vekili İbrahim Ethem Gürsoy ve diğer ilgililer ile yapılan duanın ardından 512 fidanı toprakla buluşturdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Giresun’da 2016 yılında şehit olan J.Kd.Bçvş. Zafer Çalışkan için zirve yürüyüşü düzenlendiGiresun’da 2016 yılında şehit olan J.Kd.Bçvş. Zafer Çalışkan için zirve yürüyüşü düzenlendi
Adana'da saklandığı evde operasyonla yakalanan FETÖ'nün "mahrem imamı"na davaAdana'da saklandığı evde operasyonla yakalanan FETÖ'nün "mahrem imamı"na dava
Yalova'da feribottan atlayan kişiyi sahil güvenlik kurtardıYalova'da feribottan atlayan kişiyi sahil güvenlik kurtardı
Anahtar Kelimeler:
Giresun

Giresun Namaz Vakitleri 21 Mart Salı

İmsak
04:57
Sabah
06:22
Öğle
12:39
İkindi
16:03
Akşam
18:45
Yatsı
20:05

Giresun Nöbetçi Eczaneler21 Mart Salı

Rana Eczanesi
Alucra
İlgi Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Deniz Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
Emre Eczanesi
Merkez
Arda Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Kardashian pozlarıyla tepki çekiyor! "Çok ucuz görünüyor"

Kardashian pozlarıyla tepki çekiyor! "Çok ucuz görünüyor"

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.