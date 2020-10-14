Giresun'da dilencinin üzerinden 3 saatte topladığı 1000 lira çıktı

GİRESUN (AA) - Giresun'da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 3 saatte topladığı belirlenen 1000 lira çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta müdürlüğü ekiplerinin, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Özellikle Gazi Caddesi'de insanların kalabalık olduğu yerde dilencilik yapanların takibe alındığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda özellikle yaşlı kişilerden para almaya çalışan kadın bir dilencinin zabıta ekiplerince yakalandığı aktarıldı.

Kadın dilencinin üzerinde 1000 lira ele geçirildiği kaydedilerek, halkın huzurunu kaçıran dilencilere yönelik operasyonların devam edeceği vurgulandı.

Dilenciliğin suç olduğuna işaret edilen açıklamada, vatandaşlardan dilenciliği meslek haline getiren bu kişilere para vermemeleri ve gördükleri takdirde ihbar etmeleri istendi.

Öte yandan, 3 saatte dilencilik yöntemiyle 1000 lira topladığı belirlenen kadın hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

