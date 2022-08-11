Giresun'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Espiye-Yağlıdere kara yolu Ömer Kayalı mevkisinde, Hicabi Akpınar yönetimindeki 28 AG 030 plakalı kamyon ile Fikret Hakan Araştır idaresindeki 41 AG 030 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Hafif ticari araçta bulunan Mehmet Araştır, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ile Mert Yağmurkaya ve Sadenur Araştır, sağlık ekiplerince Yağlıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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