YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Giresun'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

11.08.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Giresun'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Espiye-Yağlıdere kara yolu Ömer Kayalı mevkisinde, Hicabi Akpınar yönetimindeki 28 AG 030 plakalı kamyon ile Fikret Hakan Araştır idaresindeki 41 AG 030 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Hafif ticari araçta bulunan Mehmet Araştır, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ile Mert Yağmurkaya ve Sadenur Araştır, sağlık ekiplerince Yağlıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Giresun'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitexen Giresunspor, Kadir Seven'i transfer ettiBitexen Giresunspor, Kadir Seven'i transfer etti
Afrika'da 24 takımdan oluşan yeni bir süper lig kurulacakAfrika'da 24 takımdan oluşan yeni bir süper lig kurulacak
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından öldürülen polis memuru, eşi ve çocuklarının cenazeleri defnedildiGÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından öldürülen polis memuru, eşi ve çocuklarının cenazeleri defnedildi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Giresun kamyon

Giresun Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
03:46
Sabah
05:25
Öğle
12:37
İkindi
16:28
Akşam
19:39
Yatsı
21:11
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sütün ekşimesi ve kesilmesini önlüyor! Bir tutam tuz...

Sütün ekşimesi ve kesilmesini önlüyor! Bir tutam tuz...

Sabahları böyle uyanıyorsanız...

Sabahları böyle uyanıyorsanız...

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.