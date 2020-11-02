Giresun'da kivide 1250 ton rekolte beklentisi

GİRESUN (AA) - Giresun'da kivide bu yıl 1250 ton rekolte beklendiği bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun'da kasım ayının ilk haftası veya ortalarından itibaren kivi hasadına başlanacağı belirtildi.

Bu yıl il genelinde 795 dekar alanda 1250 ton civarında kivi hasadının gerçekleşmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, çiftçilerden erken hasattan kaçınmaları istendi.

Açıklamada, kivi meyvesinin zamanında hasat edilmesinin önemine vurgu yapılarak, "Son haftalara girildiğinde içerisindeki kuru madde miktarına sık sık bakılarak (en az haftada 3 defa) hasat zamanı belirlenmelidir. Kuru madde bir refraktometre tarafından 6,5-7 aralığını gösterdiğinde hemen hasat başlamalıdır." ifadelerine yer verildi.

Hasatta meyvenin sap kısmının meyve dibinden koparılması, sapın ağaçta bırakılması gerektiği kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Böylece kasalarda meyve etinin zedelenmesi önlenmiş olur. Hasat mümkünse sabahın erken saatlerinde, yağmursuz ve serin bir zamanda yapılmalıdır. Erken hasat meyve tat ve aromasının tam oluşmasına engel olan bir durumdur ki bu meyvenin piyasa değerini düşürür. Geç hasatta meyvenin manav ömrünü kısaltır, istenmeyen bir durumdur."

Açıklamada, hasat sonrası meyvelerin açıkta ve güneşe maruz kalacak alanlarda bekletilmemesi gerektiğine işaret edilerek, ürünün hemen pazara sunulması, bekletilecekse soğuk hava deposu kullanılması istendi.

