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Giresun’da KYK’da kalan 300 öğrenciden ışıklı 100. yıl kutlaması

30.10.2023 07:24 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyetin 100. yılı Giresun’da coşkuyla kutlandı. KYK yurtlarında kalan öğrenciler "100. Yıl" koreografisi ile görsel bir şölen sundu. Kutlamalar dron ile görüntülendi.

Giresun’da KYK’da kalan 300 öğrenciden ışıklı 100. yıl kutlaması

Giresun’da bulunan Seyyid Vakkas KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Cumhuriyet’in 100. yılı şerefine özel bir gösteri hazırladı. Yurdun bahçesinde ışıkları kullanarak "100. Yıl" yazısı oluşturan öğrenciler, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar. Bu anlamlı günde oluşturulan görsel koreografi, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Seyyid Vakkas KYK Yurt Müdürlüğünden alınan bilgide ise, bu ışıklı 100. Yıl koreografisinde KYK yurdunda kalan 300 öğrencinin katıldığı belirtilerek, özellikle Atatürk’ün cumhuriyeti emanet ettiği gençlerin coşkusunun ne kadar yaygın ve derin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edildi.

Giresun’da KYK’da kalan 300 öğrenciden ışıklı 100. yıl kutlaması

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