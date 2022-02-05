YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Giresun'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

05.02.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aksu Mahallesi Etbaşoğlu mevkisinde M.K'nin kullandığı 61 BT 755 plakalı otomobil, Aksu Deresi'ne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Debisi yükselen derede otomobilde mahsur kalan sürücü ile N.Ö. ve D.Ç, Giresun Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, kurum açısından 2021 yılını değerlendirdi:FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, kurum açısından 2021 yılını değerlendirdi:
GÜNCELLEME - Samsun Valiliği: Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındıGÜNCELLEME - Samsun Valiliği: Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı
Hakkari'de iş makinesinin çarptığı sağlık personeli yaşamını yitirdiHakkari'de iş makinesinin çarptığı sağlık personeli yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Giresun

Giresun Namaz Vakitleri 5 Şubat Cumartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:26
Öğle
12:45
İkindi
15:29
Akşam
17:55
Yatsı
19:16
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

İlaç olarak kullanıldığı unutuldu! Her evde var ama...

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Elektrik faturasını gösterince...

Elektrik faturasını gösterince...

Silikonlarını çıkarttırdı! “Manevi huzura erişmek için...”

Silikonlarını çıkarttırdı! “Manevi huzura erişmek için...”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.