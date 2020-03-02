YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun’da STK’lardan Jandarma Bölge Komutanlığına taziye ziyareti

Giresun’da STK’lardan Jandarma Bölge Komutanlığına taziye ziyareti

GİRESUN HABERLERİ  | 02.03.2020 16:16 | Son Güncelleme

Giresun’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Suriye’nin İdlib şehrinde şehit olan askerler için Jandarma Bölge Komutanlığı’na taziye ziyaretinde bulundular.Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ve beraberinde bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve meclis üyeleri Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit’i makamında ziyaret ederek İdlib’te yaşanan saldırıda şehit olan askerler için başsağlığında bulundular.Ziyarette konuşan GTSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu "İdlib’te yaşanan hain saldırıyı kınıyoruz, milletimizin ve sizlerin başı sağolsun.

Giresun’da STK’lardan Jandarma Bölge Komutanlığına taziye ziyareti

Giresun’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Suriye’nin İdlib şehrinde şehit olan askerler için Jandarma Bölge Komutanlığı’na taziye ziyaretinde bulundular.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ve beraberinde bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve meclis üyeleri Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit’i makamında ziyaret ederek İdlib’te yaşanan saldırıda şehit olan askerler için başsağlığında bulundular.
Ziyarette konuşan GTSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu "İdlib’te yaşanan hain saldırıyı kınıyoruz, milletimizin ve sizlerin başı sağolsun. Giresunlu sivil toplum kuruluşları olarak devletimizin her zaman yanındayız, her zaman hazır ve nazır bir şekilde askerlerimizin yanında olmaya ve onlarla birlikte savaşmaya hazırız, Allah tekrarlarını milletimize yaşatmasın” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuğgeneral Hasan Koçyiğit ise "Milletimizin ve Giresun halkının hassasiyeti gerçekten çok üst seviyede. Giresunlu STK temsilcilerine ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim” dedi. Ziyarette Giresun İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ve karargah komutanları da hazır bulundular.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Giresun Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:52
Öğle
12:44
İkindi
15:52
Akşam
18:25
Yatsı
19:44

Giresun Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Ebru Eczanesi
Merkez
Yeniyol Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Deva Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 2019 yılında 106 bin 272 hastaya poliklinik hizmeti

Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 2019 yılında 106 bin 272 hastaya poliklinik hizmeti

Giresun'da eğitime kar engeli

Giresun'da eğitime kar engeli

Zeytin Dalı Harekatı şehidi mezarı başında anıldı

Zeytin Dalı Harekatı şehidi mezarı başında anıldı

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliğini yönetiyor"

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliğini yönetiyor"

29 Ağustos’ta Giresunlular Afyon’da şehitleriyle buluşuyor

29 Ağustos’ta Giresunlular Afyon’da şehitleriyle buluşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.