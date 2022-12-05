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Giresun’da ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısı 17 bin 254’e çıkarıldı

05.12.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar sonucu ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısı 17 bin 254’e çıkarıldı.

Giresun’da ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısı 17 bin 254’e çıkarıldı

Konu hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerimizin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam etmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından öğrencilerimize sunulan ücretsiz yemek hizmeti, ilimizde başarıyla uygulanmaktadır.

Bu kapsamda 2022-2023 eğitim öğretim yılında 12 bin 537’si taşımalı eğitimden faydalanan öğrenci olmak üzere, 55’i “Okul Öncesi Eğitimde Beslenme Desteği” uygulamasında, 331’i il genelindeki özel eğitim okullarımızdaki öğrencimiz, 315’i okul pansiyonlarında barınan temel eğitimdeki öğrencilerimiz ve 4 bin 16 ortaöğretimde olmak üzere toplam 17 bin 254 öğrencimize ücretsiz yemek hizmeti sunulmaktadır. Bakanlığımız tarafından uygulanan ücretsiz yemek programının kapsamının 2023 yılı içerisinde, okul öncesine ağırlık verilerek daha da artırması hedeflenmektedir” denildi.


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