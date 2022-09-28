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Giresun'da vatandaşlar katı atık bertaraf tesisinin kapatılması için eylem yaptı

28.09.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da vatandaşlar katı atık bertaraf tesisinin kapatılması için eylem yaptı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde vatandaşlar yöredeki Katı Atık Birliği Atık Bertaraf Tesisi'nin kapatılması için eylem yaptı.

İlçeye bağlı Çavuşlu beldesinde vatandaşlar, yaydığı kötü koku nedeniyle mağduriyetler yaşadıkları gerekçesiyle tesisin önünde bir araya geldi.

Yolu kapatan vatandaşlar, tesise gelen çöp kamyonlarının girişine izin vermedi.

Burada grup adına konuşan Çavuşlu Beldesi Merkez Mahalle Muhtarı Selim Hamzaoğlu, tesisin kapatılmasını talep ettiklerini söyledi.

Tesis nedeniyle mağduriyetler yaşadıklarını savunan Hamzaoğlu, "Artık koku o kadar dayanılmaz hale geldi ki insanlar dışarıya çıkamıyor. Bizim kazanmış olduğumuz bir mahkeme var. Bu kararda bu tesisin kapatılması gerekiyor. Biz bugün buraya geldik. Tesise çöp araçlarının girmesini engelledik. Bundan sonra da sürekli burada olacağız ve çöp araçlarının girmesini engelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu'nun konuşmasının ardından vatandaşlar olaysız şekilde dağıldı.

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