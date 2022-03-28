YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresunlu kadınlar koyun yünlerini ekonomiye kazandırıyor

Giresunlu kadınlar koyun yünlerini ekonomiye kazandırıyor

28.03.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piraziz ilçesinde kurulan kooperatif çatısı altında kadınlar, yöredeki işletmelerden aldıkları koyun yünlerinden yaptıkları keçeyle giysi ve ev tekstil ürünleri yapıp internet üzerinden alıcıyla buluşturuyor - Kooperatif Başkanı Elif Doğanalp: - "Pandemiden sonra herkes doğala döndü. Ürünlerimiz de doğal olduğu için beğeniliyor. Yurt içi ve dışından yoğun talep alıyoruz"

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da kooperatif kuran kadınlar, hem yöredeki koyunların yünlerini değerlendiriyor hem de ürettikleri giysi ve ev tekstili gibi ürünlerle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Piraziz ilçesinde bir araya gelen 7 kadın, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel'in de katkılarıyla Ekim 2021'de, Piraziz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu.

Piraziz Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde oluşturulan imalat atölyesinde keçe ustalarından 15 gün eğitim alan kadınlar, yapımını öğrendikleri keçeden ev tekstili ve giysi üretip satmaya başladı.

Kooperatif Başkanı Elif Doğanalp, AA muhabirine, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel'in teşvik ve destekleriyle kurdukları kooperatifle kadın istihdamına ve ilçe ekonomisine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Bölgede yetişen karayaka koyunlarının yünlerinin ekonomiye fazla katkısı bulunmadığını belirten Doğanalp, "Bunlar katma değere dönüşsün diye yola çıktık. Keçe ustalarından 15 gün eğitim aldık." dedi.

Doğanalp, yöredeki işletmelerden koyunların yünlerini aldıklarını ifade ederek, bu yünleri işleyip keçe haline getirdiklerini, keçeden de çeşitli ürünler imal ettiklerini anlattı.

"Böylelikle hem ilçe ekonomimize katkı sunmuş hem de kadın istihdamı sağlamış oluyoruz. Şu anda 10 kadınımız bizimle. Hedefimiz bu sayıyı 35'e yükseltmek." ifadesini kullanan Doğanalp, satışların kooperatif adına gerçekleştirildiğini, elde edilen gelirden kadınlara aylık ödeme yaptıklarını aktardı.

- "İstanbul, İzmir ve Ankara ağırlıklı iller"

Elif Doğanalp, keçeden birçok ürün yapabildiklerini kaydederek, "Pandemiden sonra herkes doğala döndü. Ürünlerimiz de doğal olduğu için beğeniliyor. Yurt içi ve dışından yoğun talep alıyoruz." diye konuştu.

Pazarlamayı sosyal medya ve e-platform satış mağazaları üzerinden gerçekleştirdiklerini belirten Doğanalp, şöyle devam etti:

"Pazarımızın yüzde 80'ini yurt içi oluşturmakta. İstanbul, İzmir ve Ankara ağırlıklı iller. Yine başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden de siparişler almaktayız. Kooperatifimizin yöreye özgü tarımsal ürünlerle de ilgili çalışmaları olacak."

Kooperatif üyesi Neslihan Gündoğdu ise her zaman böyle bir girişimde yer almanın hayalini kurduğunu dile getirerek, "Böyle bir oluşum içerisinde bulunduğum için mutluyum. Daha yeniyiz. İleriye dönük hedeflerimiz var. Zamanla bunları gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GZT Giresunspor'un kümede kalma hesaplarıGZT Giresunspor'un kümede kalma hesapları
Eskişehirli "baston bağlama" ustasının cenazesi memleketinde toprağa verildiEskişehirli "baston bağlama" ustasının cenazesi memleketinde toprağa verildi
Rize'de kayıp yaşlı adamı öldürdükleri iddiasıyla torunu ve arkadaşı tutuklandıRize'de kayıp yaşlı adamı öldürdükleri iddiasıyla torunu ve arkadaşı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Giresun

Giresun Namaz Vakitleri 28 Mart Pazartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:10
Öğle
12:37
İkindi
16:07
Akşam
18:53
Yatsı
20:14
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.