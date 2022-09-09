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Giresunspor, Faruk Can Genç'i transfer etti

09.09.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, Faruk Can Genç'i transfer etti

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Faruk Can Genç'i kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki defans oyuncusu Faruk Can Genç ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Faruk Can Genç'e Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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