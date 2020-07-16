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Giresunspor ligi galibiyetle tamamlamak istiyor

GİRESUN HABERLERİ  | 16.07.2020 15:48 | Son Güncelleme

Kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta: - "Altay maçından üç puanla ayrılıp ligi galibiyetle tamamlamak istiyoruz"

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 34. haftasında 18 Temmuz Cumartesi günü Altay ile karşılaşacak Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, bu maçtan üç puanla ayrılıp ligi galibiyetle tamamlamak istediklerini belirtti.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligi güzel bir futbolla noktalamak istediklerini söyledi.

Ligde herhangi bir hedeflerinin olmadığını ifade eden Usta, "Tabii bu, mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Genç bir kadroyla sahada olacağız, futbolcularımız istekli olacaktır. Giresunspor'a yakışanı yapacağız. Altay maçından üç puanla ayrılıp ligi galibiyetle tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Usta, play-off hedefini gerçekleştiremedikleri için taraftarlardan özür dileyerek, şunları kaydetti:

"Son maçta güzel bir futbolla taraftarların da gönlünü almak istiyoruz. Yönetim kurulu olarak son maçımız, bir kongre kararı var. Ağustos ayı içerisinde Giresunspor'un yeni yönetim kurulu oluşacaktır. Biz hiçbir yere taraf değiliz. Kim Giresunspor'u iyi yerlere getirecekse destek olacağız."

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