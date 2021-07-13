YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Süper Lig'e Giresunspor'a yakışır bir başlangıç yapma niyetindeyiz"

Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Süper Lig'e Giresunspor'a yakışır bir başlangıç yapma niyetindeyiz"

13.07.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Süper Lig'e Giresunspor'a yakışır bir başlangıç yapma niyetindeyiz"

GİRESUN (AA) - Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapma hedefleri olduğunu söyledi.

Keleş, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürünün çekilmesinin ardından kulüp medyasına açıklamada bulundu.

Sezonun ilk maçında Galatasaray'ı konuk edeceklerini hatırlatan Keleş, şöyle konuştu:

"Evimizde Galatasaray ile karşı karşıya geleceğiz. Galatasaray büyük bir camia. Sezona zorluk derecesi oldukça yüksek bir maçla başlayacağız. Galatasaray'ın gücüne saygı duyuyoruz fakat kimseden çekinme lüksümüz yok. Taraftarlarımızın önünde oynayacağımız sezonun ilk maçında sahadan güzel bir skorla ayrılma ve 44 yıl sonra döndüğümüz Süper Lig'e Giresunspor'a yakışır bir başlangıç yapma niyetindeyiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birincilikle bitirdi, tepkiler şaşkına çevirdi! Birincilikle bitirdi, tepkiler şaşkına çevirdi!
PARTNERAralarından su sızmıyor!Aralarından su sızmıyor!
Giresun'da "Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik Çalıştayı" başladıGiresun'da "Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik Çalıştayı" başladı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Giresunspor

Giresun Namaz Vakitleri 14 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:04
Sabah
04:59
Öğle
12:37
İkindi
16:35
Akşam
20:06
Yatsı
21:51

Giresun Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Çarşamba

Karamanlar Eczanesi
Merkez
Neslihan Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Gülşah Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hatay'da Asi Nehri'nin bir kısmını su sümbülleri kapladı

Hatay'da Asi Nehri'nin bir kısmını su sümbülleri kapladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivas'ta tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Sivas'ta tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.