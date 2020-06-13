Giresunspor Teknik Direktörü Kutlu: "Biz zaten ligin oynanması taraftarıydık"

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, 19 Haziran Cuma günü Adanaspor'u konuk edecekleri 29. hafta maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Kutlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi ligde iyi giden bir grafikleri olduğunu hatırlattı.

Oynadıkları son 4 maçta 10 puan toplayarak bir ivme yakaladıklarına işaret eden Kutlu, "Yaklaşık bir aydır antrenmanlarımızı yapıyoruz ve futbolcularımız son derece özveriyle çalışıyor. Hem taktiksel hem de fiziksel anlamda iyi çalıştığımızı ve bayağı bir yol aldığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kutlu, Kovid-19 salgını nedeniyle liglere ara verilen dönemde de sürekli maçların oynanması gerektiğini savunduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bunu Türk futboluna bir hizmet olarak görüyorum. Kulüplerimiz zaten çok büyük borçlar altında. Eğer oynanmasaydı, maalesef gelir olmadığı için bu borçlar giderek artacaktı. Bu da önümüzdeki yıllarda takımlarımıza büyük yaralar açacaktı. Biz zaten ligin oynanması taraftarıydık. Normalleşme süreci başladıktan, tüm iş yerleri açıldıktan sonra oynamamak bencilce bir davranış olurdu ki zaten kulüpleri de sadece futbolcu ve teknik ekip olarak düşünmemek gerekli. Burada çalışıp evine ekmek götüren onlarca emekçi için de kulüplerin varlığının devam etmesi ve sağlıklı bir mali yapı olması çok önemli."