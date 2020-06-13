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Giresunspor Teknik Direktörü Kutlu: "Biz zaten ligin oynanması taraftarıydık"

GİRESUN HABERLERİ  | 13.06.2020 21:50 | Son Güncelleme

Giresunspor Teknik Direktörü Kutlu: "Biz zaten ligin oynanması taraftarıydık"

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, 19 Haziran Cuma günü Adanaspor'u konuk edecekleri 29. hafta maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Kutlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi ligde iyi giden bir grafikleri olduğunu hatırlattı.

Oynadıkları son 4 maçta 10 puan toplayarak bir ivme yakaladıklarına işaret eden Kutlu, "Yaklaşık bir aydır antrenmanlarımızı yapıyoruz ve futbolcularımız son derece özveriyle çalışıyor. Hem taktiksel hem de fiziksel anlamda iyi çalıştığımızı ve bayağı bir yol aldığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kutlu, Kovid-19 salgını nedeniyle liglere ara verilen dönemde de sürekli maçların oynanması gerektiğini savunduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bunu Türk futboluna bir hizmet olarak görüyorum. Kulüplerimiz zaten çok büyük borçlar altında. Eğer oynanmasaydı, maalesef gelir olmadığı için bu borçlar giderek artacaktı. Bu da önümüzdeki yıllarda takımlarımıza büyük yaralar açacaktı. Biz zaten ligin oynanması taraftarıydık. Normalleşme süreci başladıktan, tüm iş yerleri açıldıktan sonra oynamamak bencilce bir davranış olurdu ki zaten kulüpleri de sadece futbolcu ve teknik ekip olarak düşünmemek gerekli. Burada çalışıp evine ekmek götüren onlarca emekçi için de kulüplerin varlığının devam etmesi ve sağlıklı bir mali yapı olması çok önemli."

Ligin 21. haftasında ertelenen İstanbulspor karşılaşmasıyla birlikte, önlerindeki maçların 5'ini iç sahada oynayacaklarını ve yaşanan süreç nedeniyle taraftar avantajını kaybettiklerini dile getiren Kutlu, "Bu maçlarda taraftarımızın desteği çok önemliydi ve bunun kaybını yaşayacağız. Fakat onların manevi olarak yanımızda olduklarını bilmek, bize ayrı bir güç verecek. 7 maçlık bir periyoda gireceğiz. İnşallah kalan maçlarımıza iyi bir şekilde başlayıp, yine aynı şekilde bitiririz. Daha sonra ise play-off etabına kalıp, takımımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Ligde yapacakları Adanaspor maçına kilitlendiklerini vurgulayan Kutlu, mental, taktiksel ve fiziksel anlamda en iyi şekilde bu karşılaşmaya hazırlandıklarını sözlerine ekledi.

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