Giresunspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak GZT Giresunspor, hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Takımın çalışmasını takip eden kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, alt sıralardan bir an önce uzaklaşma adına Kayserispor karşısında 3 puan hedeflediklerini söyledi.
Teknik heyet ve oyuncularına güvendiklerini dile getiren Akgün, "Kalan haftalarda daha iyi sonuçlara imza atacağız. Kayserispor karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçecek ve sezon sonunda ligde kalma hedefimizi gerçekleştireceğiz. Biz buna inanıyoruz ve başaracağız." ifadelerini kullandı.
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