Giresunsporlu Dodo Qatar Sport Club'a transfer oldu!

Giresunspor’un Brezilyalı orta saha futbolcusu Andre Dodo, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Katar SC’ye transfer oldu.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Qatar Sport Club ile anlaştığını belirtti.

Bozbağ, Dodo'nun Giresunspor ile sözleşmesinin de karşılıklı olarak feshedileceğini ifade etti.

2015-2016 sezonunda yeşil-beyazlı takıma transfer olan Dodo, 3 sezon Giresunspor'da forma giymişti.

