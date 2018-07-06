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Giresunsporlu Dodo Qatar Sport Club'a transfer oldu!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 06.07.2018 18:11 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un "Dodo" lakaplı Brezilyalı futbolcusu Sandro Ferreira Andre Nascimento, Katar Yıldızlar Ligi takımı Qatar Sport Club ile anlaştı.

Giresunsporlu Dodo Qatar Sport Club'a transfer oldu!

Giresunspor’un Brezilyalı orta saha futbolcusu Andre Dodo, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Katar SC’ye transfer oldu.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Qatar Sport Club ile anlaştığını belirtti.

Bozbağ, Dodo'nun Giresunspor ile sözleşmesinin de karşılıklı olarak feshedileceğini ifade etti.

2015-2016 sezonunda yeşil-beyazlı takıma transfer olan Dodo, 3 sezon Giresunspor'da forma giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dodo giresunspor Qatar Sport Club

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