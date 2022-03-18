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Giresunsporlu dört oyuncuya milli davet

18.03.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunsporlu dört oyuncuya milli davet

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un dört oyuncusu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolculardan Aziz Behich, Hamidou Traore, Souleymane Doukara ve Joe Champness'ın ülkelerinin milli takımlarına davet edildiği belirtilerek, "21-30 Mart 2022 tarihleri arasında oynanacak olan uluslararası müsabakalarda Aziz Behich Avustralya, Hamidou Traore Mali, Souleymane Doukara ise Moritanya milli takımlarının başarısı için mücadele edecekler. Oyuncumuz Joe Champness ise 18-30 Mart tarihleri arasında Yeni Zelanda Milli Takımı'yla uluslararası müsabakalara katılacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, milli davet alan oyuncular başarı dilendi.

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