Girişimci kadınların dijitalleşmesi eğitiminde ikinci etap başladı

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde kadın girişimcilerin e-ticaret yapabilmesi için başlatılan ve ilk etapta 136 kadının yararlandığı Girişimci Kadınlar Projesinin (GİKA) ikinci etabının başladığı bildirildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, katılan kursiyerlere ücretsiz tablet dağıtımında yapıldığı projenin ilk toplantısı yaşanan pandemi dolayısı ile uzaktan bağlantı yöntemiyle gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 yıldır devam eden proje kapsamında geçen yıl olduğu gibi girişimcilik, dijital teknoloji kullanımı, sosyal medya, e-ticaret üzerinden satış ve pazarlama teknikleri üzerine eğitimler verilecek.

300’ün üzerinde kadının yer aldığı ilk derse Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katılarak geçtiğimiz yıl yaşanan tecrübeleri aktardı. Konuşmasında Mezitli’de kadınlara yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler veren Tarhan, “Mezitli’nin kadınları diğer kentlerde yaşayanlara göre daha ayrıcalıklı diye düşünüyorum. Belediye olarak kadınlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması için her türlü çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Kadınlarımızın daha büyük işler başarabilmesi için projeler üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Mezitli’de yaşayan kadınların diğer bölgelere göre sosyal ekonomik yönden şanslı olduklarını ifade eden Tarhan, “Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz projemizde oldukça başarılı sonuç aldık. Özellikle artık dünya çapında bilinir hale gelen ve farklı yerlerde uygulamaya konulan Kadın Üretici Pazarlarımızın yanı sıra üreten kadınlarımızın özellikle pazarlama alanında teknolojiden de yararlanmaya başladı. Şu anda ürünleri dünyanın her yerine satabiliyorlar. Kadınlarımız, evlerinde ya da bahçelerinde ürünlerini dünyaya pazarlayabiliyorlar. İkinci etap çalışmamızda daha fazla kadınımızın dijital pazarlamayı öğrenerek çok önemli başarılara imza atacağından kuşkum yok” ifadelerini kullandı.



