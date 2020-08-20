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Girişimcilik Merkezinin heyecanı başladı

İZMİR HABERLERİ  | 20.08.2020 11:20 | Son Güncelleme

Kentteki girişimcilik ekosisteminin geliştirmek için Girişimcilik Merkezi kurma kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, adımlarını hızlandırdı.

Girişimcilik Merkezinin heyecanı başladı

Kentteki girişimcilik ekosisteminin geliştirmek için Girişimcilik Merkezi kurma kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, adımlarını hızlandırdı. Alsancak Umurbey Mahallesinde açılması planlanan merkezin hazırlıkları sürerken girişimcilik konusunda farkındalığın artırılması için Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) hazırladığı girişimcilik eğitim programı başladı.
İzmir’in girişimcilik dönüşümüne yön vermek için Girişimcilik Merkezi kurma kararı alan ve TÜSİAD ile işbirliği protokolü imzalayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Alsancak Umurbey Mahallesindeki İzenerji A.Ş.’nin depo olarak kullandığı binada kurulması planlanan merkezin proje hazırlıkları devam ederken TÜSİAD’ın oluşturduğu çevrim içi girişimcilik eğitim programı başladı. Eğitimlerle girişimcilik konusunda farkındalığın artırılması, kentin sorunlarına girişimci bakış açısıyla yaklaşma kültürünün yaygınlaştırılması ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Altı modülden oluşan ve iki hafta sürecek çevrim içi programın ilk gününde TÜSİAD Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu Başkanı Murat Peksavaş “İnovasyon Stratejisi ve Girişimciliğin Önemi” başlıklı bir eğitim verdi. Eğitime İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, ESHOT ve İZSU ile İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerin üst düzey yöneticileri, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçılar Birliği, İzmir Ticaret Borsası, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği, Ege Genç İş İnsanları Derneği ve Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret Anonim Şirketinin temsilcileri katıldı.

27 Ağustos’a kadar sürecek
Program Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslıhan Kurul Türkmen’in “Türkiye’de Girişimcilik Ekosistemi”, Workinlot Platformu Kurucu Ortağı Atilla Erel’in “Fikir İhtiyaç Doğrulama ve Değer Önerisi Oluşturma”, Hello Tomorrow Türkiye Kurucusu Timur Topalgökçeli’nin “Yüksek Teknoloji Girişimleri ve Tarım Örnekleri”, Eczacıbaşı Holding İnovasyon ve Girişim Merkezi Koordinatörü Burak Yaman’ın “Yalın Girişimcilik Anlayışı ve İş Modeli Kanvası Hazırlama” ve Mentors Network Turkey Kurucusu Mehmet Onarcan’ın “Mentorluk Nedir, Ne Değildir?” eğitimleriyle sürecek. Program 27 Ağustos’ta tamamlanacak.

Girişimcilik alanları belirlenecek
Girişimcilik Merkezi ile kentteki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, girişimcilik ve girişim mentorluğu alanlarında eğitimlerin verilmesi ve girişimci gençlere yönelik ortak çalışma alanı sağlanması hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin belirlediği inovasyon stratejisi ve öncelikleri kapsamında TÜSİAD, merkezde hayata geçirilmesi planlanan girişimcilik programının çerçevesinin oluşturulması ve ilgili eğitimlerin verilmesi konularında teknik bilgi paylaşımında bulunacak. Merkez bünyesinde girişimcilere yönelik temel girişimcilik eğitimleri, iş geliştirme, mentorluk hizmeti, seminerler düzenlenecek. Ayrıca belediye yöneticilerine yönelik bilgilendirme çalışmalarıyla kentin sorun alanlarına ilişkin girişimcilik alanları belirlenecek.

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