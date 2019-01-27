Girona 0 - 2 Barcelona (La Liga)

İspanya La Liga'nın lideri Barcelona, 21. haftada deplasmanda Girona ile karşılaştı. Barcelona, Girona'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Puanını 49'a çıkartan Barcelona, 44 puanlı Atletico Madrid'in 5 puan önünde haftayı lider tamamladı. Girona ise 24 puanla 13. sırada kaldı.
Barcelona, 22. hafta maçında Camp Nou'da Valencia'yı konuk edecek. Girona ise Eibar deplasmanına gidecek.
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